2023/05/29 | 15:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبط مسؤولاً بسد حديثة...

ظهرت المقالة مسؤول في سد حديثة متلبس بحيازة وصولات شراء فارغة ومختومة أولاً على المسلة.

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