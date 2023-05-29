المالية: استحداث أكثر من 550 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/05/29 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية ،اليوم الاثنين، استحداث أكثر من 550 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من قبل وزيرة المالية طيف سامي محمد فقد تم استحداث أكثر من 550 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة".

وأضاف البيان، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية قد استكملت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ 552 درجة وهي مديرية البلديات العامة / بغداد / الصحوات 452 ووزارة الشباب والرياضة / المركز 3 ووزارة الإعمار والإسكان / المديرية العامة للماء 4 والمصرف الزراعي التعاوني73 وديوان محافظة البصرة 5 ودائرة صحة الديوانية 14 واخيرا جامعة بغداد 1 ".

وأشار الى ان " اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء 23296 لسنة 2023 ، واحكام المادة 45 خامسا من قانون الادارة المالية العامة رقم 6 لسنة 2019 ، واعمام وزارة المالية رقم 75555 في 27/12/2022 " .

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