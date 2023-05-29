حرمان مشاركة وعدم احتساب نتيجة.. لجنة الانضباط تصدر عدداً من القرارات

2023/05/29 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ،اليوم الاثنين، عدة قرارات ابرزها حرمان مدرب اللياقة البدنيّة لنادي الكهرباء حيدر عبد القادر من مرافقة ناديه لثلاث مباريات مقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عقدت اليوم اجتماعاً لمناقشةِ بعض تقارير الحكام الواردة إليها من عدة مباريات من أجل البت فيها، حيث ناقشت اللجنةُ تقرير حكم مباراة ناديي الكهرباء ونوروز التي جرت على أديم ملعب الشعب الدوليّ بتاريخ الـ 10 من آيار الجاري ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023 ".

وأضاف البيان، أنه "وبعد الاطلاع على تقرير الحكم والأوليات الخاصّة بالموضوع تبين للجنةِ قيام مدرب اللياقة البدنيّة لنادي الكهرباء حيدر عبد القادر بالتلفظ بألفاظٍ بذيئة وبعيدةٍ عن الخلق الرياضي، وبعدها تمّ إشهار الكارت الأحمر وإبعاده على المدرجات، إلا إنه استمرَ بالتلفظ والإساءة الى الحكام، وكان هذا في الشوط الأول، لافتا الى انه " عند بداية الشوط الثاني قامَ بالتواجد بالمنطقة الفنيّة الخاصة بفريقه وامتنع عن تنفيذ قراراتِ الحكم، ما اضطر حكم المباراة الى إيقافِ اللعب لحين خروجه وصعوده الى المدرجات، وحيث إن فعل هذا يمثل مخالفةً للخلق الرياضيّ وقواعد الانضباط وعليه ولكل ما تقدم، قررت اللجنة حرمان مدرب اللياقة البدنيّة لنادي الكهرباء حيدر عبد القادر من مرافقة الفريق لثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 3/52 ".

وأشار الى ان "اللجنةُ ناقشت ايضا تقريرَ مشرف وحكم مباراة ناديي شباب النجف وشباب نفط ميسان التي جرت على أديم ملعبِ النجف بتاريخ 24 من آيار الجاري ضمن منافساتِ الشباب للدوري الممتاز، وبعد الاطلاع على كل الأوليات، تبين للجنةِ، وعند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي عندما أعلن حكم الساحة ركلةَ جزاء لصالح فريق شباب النجف، بعدها قامَ حيدر إبراهيم كريم مدرب شباب نفط ميسان ومساعده فاضل داخل عاكول بالدخول الى ميدانِ المباراة والتهجُّم على حكم المباراة بألفاظٍ نابيةٍ، ومحاولة الاعتداء وسحب الفريق قبل انتهاء الوقت المحدد وعليه ولكل ما تقدم قررت اللجنة: أولا اعتبار فريق شباب نفط ميسان خاسرا صفر – 3 أمام فريق شباب النجف لانسحابه من المباراةِ قبل انتهاء الوقت المحدد استناداً لأحكام المادة الخامسة 4 من لائحةِ نظام المسابقات للفئات العمريّة للموسم 2022 2023 ".

وتابع، ثانيا:معاقبة مدرب فريق شباب نفط ميسان حيدر إبراهيم كريم ومساعده فاضل داخل عاكول بالحرمان من مرافقتهما الفريق لثلاث مبارياتٍ استناداً لأحكام المادة 3/52 من لائحةِ الانضباط، على أن تنفذ العقوبةُ بعد انتهاء العقوبة الفنيّة".

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