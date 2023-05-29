اندلاع حريق

2023/05/29 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، باندلاع حريق كبير داخل أحدى دوائر الكهرباء في منطقة الرحمانية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل داخل احدى دوائر الكهرباء بسبب الحمل الزائد، مما ادى الى احتراق بوردات المحولات في منطقة الرحمانية وسط العاصمة بغداد".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق".

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