إحباط تهريب 3 عجلات مخالفة والقبض على سائقِيها ببغداد

2023/05/29 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لتهريب 3 عجلات مُحمَّلة بمادة الحديد السكراب والقبض على سائقِيها بكمين مُحكم في بغداد.

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