اعتقال 3 متهمين بالقتل العمد والسرقة في بغداد

2023/05/29 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 3 متهمين أحدهم بالقتل العمد وآخَرين بالسرقة وحيازة سلاح غير مرخص في العاصمة بغداد.

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