ررغم فوز أردوغان.. سقوط قياسي جديد لليرة التركية

2023/05/29 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن حقق رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، ليمتد حكمه إلى عقد ثالث في السلطة

وصلت العملة التركية إلى مستوى 20.0770 مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى شوهد الأسبوع الماضي، حيث تتراجع الآن بنسبة 0.4%.

فيما سجلت أمام اليورو مستوى 21.5971، متراجعةً بنحو 0.65%.

نظرة متشائمة

وقال بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة واستراتيجي العملات الأجنبية في ويلز فارجو: "لدينا نظرة متشائمة للغاية بشأن الليرة التركية نتيجة احتفاظ أردوغان بمنصبه بعد الانتخابات"

ويتوقع ماكينا أن تصل الليرة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 23 مقابل الدولار بنهاية الربع الثاني، ثم 25 في وقت مبكر من العام المقبل.



حيث فقدت الليرة حوالي 77٪ من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس الماضية.



ويتوقع أن تستمر أطر السياسة النقدية والاقتصادية غير التقليدية لتركيا في المستقبل مما يضغط على الليرة.

وتركز السياسة النقدية التركية على السعي لتحقيق النمو والمنافسة على الصادرات بدلاً من ترويض التضخم، ويؤيد أردوغان وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن رفع أسعار الفائدة يزيد التضخم

وقال تيموثي آش، كبير المحللين الاستراتيجيين السياديين في BlueBay Asset Management: "مع احتياطيات العملات الأجنبية المحدودة وأسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة بشكل كبير، فإن الضغط يشتد على الليرة".

ارتفع المؤشر الرئيسي لإسطنبول، المؤشر التركي ISE National 100 بنسبة 2٪ تقريبًا في الساعة الأولى من التداول.

كما ارتفعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، التي تقيس تكلفة التأمين على التعرض للديون التركية.



حيث تم تداول المقايضات التي تمتد لخمس سنوات عند حوالي 664.18 نقطة أساس، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 20٪ من مستوى 550 نقطة أساس قبل جولات الإعادة، وفقًا لبيانات Refinitiv.

قال سيلفا ديميرالب، أستاذ الاقتصاد في جامعة كوتش، إن هذه التطورات تعكس "اعتقاد المشاركين في السوق بأن السياسات التي وعدت بها المعارضة السياسية، هي الطريقة الوحيدة لإخراج الاقتصاد التركي من أزمة محتملة.

الفائدة إلى أين؟

توقع بنك باركليز، اليوم الاثنين، مجددا أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 36 بالمئة بحلول نهاية العام، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد.

وقال إركان إرجوزيل الخبير الاقتصادي في باركليز (LON:BARC) في مذكرة للعملاء "هناك حاجة لإجراء تعديلات لكل من أسعار الفائدة والصرف الأجنبي"، مضيفا أن الانخفاض النسبي في ضغوط احتياجات التمويل الخارجي وفّر لصانعي السياسات المالية فرصة لإجراء هذا التعديل تدريجيا

وقال إرجوزيل "نتوقع وصول أسعار الفائدة إلى 36 بالمئة في نهاية عام 2023، لكن من الواضح أن المخاطر تتجه نحو الانخفاض".

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