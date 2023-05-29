بالفيديو.. لحظة إسقاط قوات أوكرانية طائرات

2023/05/29 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حرس الحدود الأوكراني إنه أسقط طائرة بدون طيار روسية فوق تشيرنيهيف.مراسل CNN فريدريك بلايتن ينقل لكم المزيد من التفاصيل.

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