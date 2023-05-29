2023/05/29 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q-j6EH9BXlw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطفلة جواهر ضحية اهمال المستشفيات ووالدها يناشد السلطات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطفلة جواهر ضحية اهمال المستشفيات ووالدها يناشد السلطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).