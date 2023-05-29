منظمة أوابك تختتم اجتماعها الـ(110) وتصدر قرارات وزارية

2023/05/29 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اختتمت منظمة الأقطار العربية المصدر للبترول (أوابك)، اجتماعها الـ110، فيما خرجت بعدة قرارات وزارية.

وذكرت وزارة النفط، في بيان أن “مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدر للبترول “أوابك”، عقد إجتماعه العاشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء يوم الأحد 8 ذو القعدة 1444 هجرية الموافق 28 آيار/ مايو 2023 ميلادية في دولة الكويت، برئاسة نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي ترأس الدورة الحالية للمجلس.

وأضاف البيان، أن “أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ناقشوا مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها: المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2022، تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023 بناء على دعوة من سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022، هو “تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري”، تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2023”.

ولفت إلى أنه “صدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي”.

وتابع: “واختتم المجلس اجتماعه معرباً عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها لهذا الاجتماع، والى الأمانة العامة للمنظمة على حسن التنظيم والإعداد له”.

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