2023/05/29 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن علاقة أنقرة يحكمها مع الحكومة السورية ثلاثة محاور.وأوضح قالن في حديث صحفي: انه “لا يوجد مثل هذا التاريخ المقرر في هذا الوقت.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسة التركية تتحدث عن 3 محاور تحكم علاقة أنقرة ودمشق المركز الخبري الوطني.

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