تركيا غداة يوم الحسم.. ماذا بعد فوز إردوغان وخسارة كليتشدار أوغلو؟

2023/05/29 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفوزه على منافسه المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، يضيف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 5 سنوات أخرى إلى حياته الحاكمة، بعدما "حصل على الحق في ترك بصماته" على ربع القرن الأخير من التاريخ السياسي، وأصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يتم انتخابه 3 مرات متتالية.

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