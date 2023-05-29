كشف سبب تحطم الوحدة القمرية اليابانية

2023/05/29 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شركة ispace أن سبب تحطم الوحدة القمرية اليابانية ضمن مشروع Hakuto-R هو خطأ في تقدير الإرتفاع عن سطح القمر.وتشير الشركة إلى أنه كان من المفترض أن تهبط الوحدة على سطح القمر في 26 أبريل، بتوقيت طوكيو، بيد انه بسبب فقدان الاتصال بالوحدة حينها، أعلن المبتكرون أن الوحدة من المحتمل أن يكون […]

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