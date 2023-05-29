2023/05/29 | 16:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يختبر تطبيق واتساب الشهير حالياً ميزة جديدة تعرف باسم مشاركة...

ظهرت المقالة واتساب يختبر ميزة جديدة في مكالمات الفيديو أولاً على المسلة.

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