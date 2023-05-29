مجلس وزراء منظمة أوبك يعقد إجتماعه العاشر برئاسة العراق

2023/05/29 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن ترؤس العراق اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول على مستوى المندوبين

وقالت الوزارة في بيان ان "مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول - أوابك – عقد إجتماعه العاشر بعد المائة على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء بدولة الكويت، برئاسة نصير عزيز جبار ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي ترأس الدورة الحالية للمجلس".

واضافت ان "أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ناقشوا مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها:

- المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2022.

- تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

- عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 كانون الاول 2023 بناء على دعوة كريمة من سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

- جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو"تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري".

- تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2023.

وذكرت ان "عددا من القرارات الوزارية ذات العلاقة صدرت عن هذا الاجتماع تخص بعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي.".

واكدت ان "المجلس اختتم إجتماعه معرباً عن شكره وتقديره لدولة الكويت لاستضافتها لهذا الاجتماع، والى الأمانة العامة للمنظمة على حسن التنظيم والاعداد له".

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