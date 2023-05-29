2023/05/29 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء، الاثنين، نجاحها في إنتاج حبوب زنك ( ٢٥ ) ملغم ( Zinc 25 mg ) ولأول مرة في العراق لغرض طرحه إلى السوق المحلية قريبـاً .وقال مُدير عام الشركة عبـد الرحمـن عبـاس طعمـة في بيان إّن "الملاكات البحثية والعلمية في قسم البحث والتطوير وبالتعاون مع الملاكات العاملة في قسم الحبوب تمكنت من إنتاج حبوب الزنك بتركيز ( ٢٥ ) ملغم وبواقع ( ٢٥ ) ألف شريط".وأوضحت أن الزنك "يُستخدم في علاج حالات نقص الزنك أو كمُكملات غذائية في ظروف فُقدان الزنك الذي قد يحدث نتيجة عدم كفاية النظام الغذائي أو سوء إمتصاصه أو نتيجة صدمة أو الحروق، كما يُستخدم الزنك في علاج مرض وياسون وإلتهاب الجلد الوراثي".وأشار إلى أنَّ "هذا المُستحضر يمتاز بمُواصفاته الإنتاجية العالية الدقة والجودة حيث تمَّ إنتاجه من مواد أولية ذات مناشئ عالمية رصينه وبشكل صيدلاني مُتميز بإستخدام أحدث الأساليب العالمية في التعبئة والتغليف التي تُضاهي المُستورد الأجنبي".ولفت الى أن "الشركة تواصل مسيرتها العلمية في إنتاج مُختلف الأدوية الحديثة بكافة الأشكال الصيدلانية ومُواكبة التطور العالمي في مجال الصناعة الدوائية من أجل تأمين الدواء للمُواطن العراقي بمُواصفات عالية الجودة وبأسعار مُناسبـة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء تنجح بإنتـاج حبـوب الزنـك لأول مرة في العراق ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء تنجح بإنتـاج حبـوب الزنـك لأول مرة في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).