المالية تستحدث 552 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود

2023/05/29 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاثنين، ٥٥٢ درجة وظيفية جديدة لتثبيت عقود مؤسسات الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بعدد إجمالي بلغ (٥٥٢) درجة".

وأوضحت أن الدرجات توزعت بين مديرية البلديات العامة / بغداد / الصحوات (٤٥٢) وزارة الشباب والرياضة / المركز (٣) وزارة الإعمار والإسكان / المديرية العامة للماء (٤) المصرف الزراعي التعاوني (٧٣) ديوان محافظة البصرة (٥) دائرة صحة الديوانية (١٤) جامعة بغداد (١)".

وأشارت الى أن "اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء (٢٣٢٩٦) لسنة ٢٠٢٣ ، واحكام المادة ٤٥ خامسا من قانون الادارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ ، واعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٠٢٢/١٢/٢٧".

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