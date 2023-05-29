2023/05/29 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية ريباز حملان ،اليوم الاثنين، أن أطراف إدارة الدولة ستجتمع الليلة في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقال حملان في تصريح لوسائل اعلام كردية تابعته (بغداد اليوم)، إن "أطراف إدارة الدولة ستجتمع الليلة في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة.

هذا وحسم يوم أمس الاحد الاطار التنسيقي بإجتماعه، النقاط الخلافية حول الموازنة العامة الاتحادية.

وقال بيان للاطار التنسيقي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023، 2024، 2025 ".

واضاف البيان، ان "المجتمعين شددوا على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وامور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".

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