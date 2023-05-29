2023/05/29 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوقعت قرعة بطولة كأس غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً منتخبنا الاولمبي ،اليوم الاثنين، في المجموعة الاولى الى جانب منتخبي الامارات والاردن.

وأطلعت (بغداد اليوم) على انفوغراف بين أن "منتخبنا الاولمبي ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبي الامارات والاردن في قرعة بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً".

هذا وستنطلق منافسات البطولة في 12 من شهر حزيران المقبل في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء المقدسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الأولمبي إلى جانب الإمارات والأردن في قرعة كأس غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الأولمبي إلى جانب الإمارات والأردن في قرعة كأس غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).