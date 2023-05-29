"لم تتحلل".. شاهد لماذا يتوافد الناس لمشاهدة جثة هذه الراهبة بعد 4 سنوات من موتها

2023/05/29 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر مئات الأشخاص إلى دير في ضواحي ولاية ميزوري الأمريكية لإلقاء نظرة على جثة راهبة يبدو أنها لم تظهر عليها علامات التحلل بعد حوالي أربع سنوات من موتها، وفقًا لوكالة الأنباء الكاثوليكية.وتصف كيلسي ويكس من “EWTN News” ما شاهدته لمذيعة CNN فريدريكا ويتفيلد.

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