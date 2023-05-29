2023/05/29 | 17:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xl9RN2Wb5X0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان الأنبار الدولي للتسوق الشامل في الرمادي | مع الناس تقديم أحمد الحاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان الأنبار الدولي للتسوق الشامل في الرمادي | مع الناس تقديم أحمد الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).