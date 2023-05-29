العراق يترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

2023/05/29 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن

ترؤس العراق اجتماع مجلس وزراء منظمة

الأقطار العربية المصدرة للبترول على

مستوى المندوبين.

وقالت الوزارة في بيان، ان "مجلس وزراء

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبتر

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