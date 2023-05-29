العراق يتمكن مـن إنتاج حبوب الزنك

2023/05/29 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية

والمُستلزمات الطبية في سامراء،

الاثنين، نجاحها في إنتاج حبوب زنك ( ٢٥ )

ملغم ( Zinc 25 mg ) ولأول مرة في العراق لغرض

طرحه إلى السوق المحلية قريبـاً .

وقال مُدير عا

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