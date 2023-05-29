2023/05/29 | 17:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jn8pTmuJZe4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع لبيع العراق "تفصيخ") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع لبيع العراق "تفصيخ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).