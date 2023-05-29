ضـبـط مديرة مدرسـة في الديوانـية متلـبسـة بالـرشـوة

2023/05/29 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مديرة مدرسـة في الديوانية متلبسـة بالرشوة، مشيرة الى ان المتهمة تلاعبت بأوامر إدارية للعمل بصفة مجانية وإضافة أسماء وحذف أخرى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُديرة إحدى المدارس في الديوانيَّة مُتلبّسةً بجريمة الرشوة".

واوضحت ان "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط مُديرة إحدى المدارس التابعة إلى مُديريَّة تربية الديوانيَّة مُتلبّسة بالرشوة؛ مقابل قيامها بالتلاعب في التعيينات الخاصَّة بتربية المحافظة"، مبينة ان "ملاكات المكتب، وبعد إجراء التحقيقات الأوليَّة، توصَّلت إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على تزويد المُواطنين بأوامر إداريَّةٍ للعمل بصفةٍ مجانيَّةٍ؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ عن طريق قيامها بحذف بعض الأسماء الموجودة ضمن قوائم الأمر الإداريِّ الصادر عن مُديريَّة تربية الديوانيَّة، وإضافة أسماء أخرى، لافتةً إلى تزويدهم بمباشراتٍ في المدرسة التي تديرها، على الرغم من عدم مُباشرتهم أصولياً".

وسيقــت المُتَّهــمة صحبة المُبرزات ومحــضر الضبـط الأصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات، إلى قاضي التحقيق الخفر؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة وتقرير مصير المُتَّهمة، بحسب بيان الهيئة.

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