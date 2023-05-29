مجلس الوزراء يقرر قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً خلال الامتحانات

2023/05/29 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، استحصاله موافقة مجلس الوزراء على قطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات الوزارية من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً طيلة أيام الأمتحانات..



يتبع

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