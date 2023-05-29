2023/05/29 | 17:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقرر البرلمان العراقي السابق "نيازي معمار اوغلو" يشارك الانتخابات في تركيا ويصوت لأردوغان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HaJLSuoT72E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقرر البرلمان العراقي السابق "نيازي معمار اوغلو" يشارك الانتخابات في تركيا ويصوت لأردوغان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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