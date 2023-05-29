2023/05/29 | 17:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nXa_5AvUeI0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفلة عراقية تحاول إقناع والدها الخروج من المنزل بطريقة لطيفة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفلة عراقية تحاول إقناع والدها الخروج من المنزل بطريقة لطيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).