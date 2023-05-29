2023/05/29 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على قطع الإنترنت خلال الامتحانات العامة للمتوسطة والاعدادية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،أنه “بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تستنفر جهودها إستعداداً للإمتحانات العامة المركز الخبري الوطني.

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