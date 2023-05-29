2023/05/29 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يؤكد ضرورة الاهتمام بالبيئة التعليمية “التطبيقية والسريرية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يؤكد ضرورة الاهتمام بالبيئة التعليمية “التطبيقية والسريرية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يؤكد ضرورة الاهتمام بالبيئة التعليمية “التطبيقية والسريرية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).