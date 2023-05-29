بينهم أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري.. كم عدد الأجانب في تركيا؟

2023/05/29 | 18:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت إدارة الهجرة التركية أن عدد الأجانب في تركيا وصل لـ 4.9 مليون شخص، وأن عدد السوريين الموجودين في البلاد تحت الحماية المؤقتة وصل لـ 3.3 مليون، فيما عاد 554.1 ألف سوري إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية.

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