بغداد تؤكد أهمّيَّة عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العراقيَّة الكوريَّة المُشترَكة

2023/05/29 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة، محمد حسين محمد بحر العلوم، اليوم الإثنين، مع السفير الكوريّ في بغداد، سونغ سو جوي، في مبنى الوزارة ببغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والعلاقات الثنائيَّة بين البلدين.وأكَّد الوكيل بحسب بيان للوزارة الخارجية وتلقته ايرث نيوز على “ضرورة تفعيل الزيارات المُشترَكة بين البلدين والعملعلى إنجاز وتوقيع الإتفاقيات […]

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