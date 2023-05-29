الفتح: الموازنة ستعرض للتصويت في اليومين المقبلين وننتظر رد الكرد على الإطار

2023/05/29 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو تحالف الفتح، النائب سالم العنبكي، الاثنين، بان الإطار التنسيقي ينتظر رد الاكراد على اجتماع المندلاوي، مساء يوم أمس.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان :”قوى الاطار التنسيقي عقدت مساء امس اجتماعا مهما بدعوى النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لمناقشة ملف موازنة 2023 في ضوء المستجدات الأخيرة”.

وأضاف، ان “اجتماع الاطار جاء لتلافي ان تمرر الموازنة بالاغلبية السياسية وان يكون الاتفاق السياسي هو الحل من خلال تقريب وجهات النظر”.

وأضاف “نتوقع ان تعرض الموازنة أمام مجلس النواب للتصويت غداً الثلاثاء او الأربعاء المقبل لكنه موعد ليس جازما وننتظر رد الكرد على نتائج اجتماع الاطار التي تدفع الى ان تكون هناك تنازلات من كل الاطراف من اجل تمرير الموازنة التي تمثل اهمية كبيرة لكل الشرائح العراقية”.

واشار الى ان “الموازنة ستمرر سواء بالاغلبية السياسية او الاتفاق السياسي اذا ما وصلت الى مجلس النواب والكرد يدركون هذا، لذا نعمل باتجاه ان يكون المسار وفق التوافقات التي تلبي مصالح كل الاطراف دون استثناء بما يخدم الصالح العام”.

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