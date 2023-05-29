"أسلحة نووية للجميع".. رئيس بيلاروس "يطمئن" من يشعرون بالقلق

2023/05/29 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا أراد أي بلد آخر الانضمام إلى اتحاد روسيا وبيلاروس، فإنه "ستكون هناك أسلحة نووية للجميع".

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