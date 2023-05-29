2023/05/29 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط...

ظهرت المقالة مدير مدرسة بالديوانية يستلم رشوة مقابل التلاعب بأوامر إدارية للعمل بصفة مجانية أولاً على المسلة.

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