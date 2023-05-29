2023/05/29 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 29/ 5/ 2023 رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، وبحث معه الاجراءات القانونية للتعاون بين القضاء وهيئة الحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).