2023/05/29 | 18:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A3Q-jvJAxBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التربويون والإداريون يطالبون بالعقود ضمن الموازنة المالية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التربويون والإداريون يطالبون بالعقود ضمن الموازنة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).