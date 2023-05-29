2023/05/29 | 18:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منى زكي بإطلالة جذابة وساحرة في افتتاح مهرجان "كان السينمائي") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -Sg5EgQXy1o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منى زكي بإطلالة جذابة وساحرة في افتتاح مهرجان "كان السينمائي") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منى زكي بإطلالة جذابة وساحرة في افتتاح مهرجان "كان السينمائي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).