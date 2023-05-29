المالية النيابية تدعو البرلمان إلى تحديد جلسة التصويت على الموازنة

2023/05/29 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، رئاسة البرلمان إلى تحديد جلسة التصويت على الموازنة المالية خلال الأسبوع الجاري..



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