2023/05/29 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العطواني يدعو رئاسة البرلمان للإسراع في تحديد جلسة التصويت على الموازنة المركز الخبري الوطني.

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