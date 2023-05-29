2023/05/29 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رأى مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الاثنين، أن مجموعة فريقه في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام الشهر المقبل بالعراق متقاربة المستوى، فيما أكد أنه يطمح لاحراز اللقب. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شنيشل : بطولةُ غرب آسيا ستوفر لنا مساحة فنية لخوض المنافسات المركز الخبري الوطني.

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