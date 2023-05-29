بالصور:كربلاء تحصد الحنطة وتزرع التنباك

2023/05/29 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن

حصاد اكثر من الفين و(400) دونم من محصول

الحنطة، واكدت زراعة خمسة واربعون

دونما من مادة التنباك، في وقت تستمر

فيه عمليات مكافحة الحشرات بثلاث طرق

فنية.

وذكرت المدير

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