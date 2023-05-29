“بلي” تلبي النداء وتطلق خدماتها في محافظة كربلاء مع هدايا ورحلات مجانية

2023/05/29 | 18:47 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد بغداد والنجف والبصرة “بلي” تطلق خدماتها في كربلاء ضمن سعيها لتسهيل التنقل في أهم المدن العراقية، أعلنت شركة “بلي”، صاحبة أول تطبيق فائق لخدمات حجز سيارات الأجرة وتوصيل الطعام عبر التطبيقات الذكية في العراق، يوم أمس الأحد المصادف 28 أيار 2023 ، عن بدء تقديم خدماتها لنقل الركاب رسمياً في مدينة كربلاء إحدى أبرز […]

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