من مخلفات داعش.. العثور على كدس للعتاد في الانبار

2023/05/29 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الاثنين، العثور على كدس للعتاد من مخلفات داعش في الانبار.

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