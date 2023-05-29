تشلسي الجريح يعيّن بوكيتينو مدرباً

2023/05/29 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – تعاقد تشلسي الإنكليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الإثنين، بحثاً عن نهضة سريعة من كبوته.ووافق بوكيتينو (51 عاماً) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام.وقال مديرا النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي […]

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