في يوم واحد.. البنك المركزي العراقي يعزز احتياطي الذهب بنحو 2%

2023/05/29 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عزز البنك المركزي العراقي احتياطياته من الذهب بنحو 2% في يوم واحد، الأسبوع الماضي، كجزء من "الخطة التدريجية" لتخزين المعدن الثمين.

وكشف مدير عام دائرة الاستثمارات بالبنك المركزي مازن صباح، أن العراق اشترى 2.5 طن من السبائك، يوم الخميس، لترتفع احتياطياته إلى 132.73 طن، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى الحصول على مزيد من الذهب في النصف الثاني من العام.

وأوضح صباح في حديث لـ"بلومبيرغ": "خطتنا الحالية هي شراء الذهب بكميات صغيرة على مرات عدة، وليس بكمية كبيرة دفعة واحدة".

واستأنف العراق، مشترياته من الذهب في 2022 بعد توقف دام أربع سنوات، في إطار برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغة نحو 100 مليار دولار.

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