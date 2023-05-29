المجلس التنسيقي العراقي السعودي.. اتفاقات استثمارية وتطوير للعلاقات

2023/05/29 | 19:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت أعمال الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي في جدة، وخلص المؤتمر لجملة من الاتفاقيات في مجالات الاستثمار في الطاقة والتعليم والقطاع الصيرفي والأمن وغيرها.

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