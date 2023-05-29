شاهد بالفيديو.. هل هنالك وقت محدد لتسجيل المركبات والدرجات النارية ام مفتوح على مدار اليوم؟

2023/05/29 | 19:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: luTVF49BGYE

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