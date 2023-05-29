2023/05/29 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، اعتقال 667 مهربًا للمخدرات خلال 4 أشهر الأولى من العام 2023.وقال المجلس في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان..



اعتقال 667 مهرباً للمخدرات خلال 4 أشهر فقط المركز الخبري الوطني.

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