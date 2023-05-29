نوروز يقلب الطاولة على دهوك

2023/05/29 | 19:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب نوروز تأخره بهدف أمام دهوك إلى

انتصار ثمين بنتيجة (2-1)، اليوم الإثنين

بملعب السليمانية الدولي وسط حضور

جماهيري متوسط.

تقدم دهوك أولا عن طريق زيار كوفند في

الدقيقة 32، وتمكن روان ريبيرو تيليز من

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